Маттиа Бинотто: «Знание того, что в 2021 году Хэмилтон может быть доступным, только радует»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу контракта пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец может быть свободным от контрактных обязательств после 2020 года.

— Льюис, безусловно, выдающийся гонщик, — цитирует GP Today Бинотто. — Знание того, что в 2021 году он может быть доступным, только радует. Но, честно говоря, еще рано принимать какие-то решения. Мы довольны теми гонщиками, которые у нас есть. В следующем сезоне будем понимать, что делать дальше.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Хэмилтон уже проводил предварительные переговоры с руководством «Феррари».