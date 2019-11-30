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Маттиа Бинотто: «Знание того, что в 2021 году Хэмилтон может быть доступным, только радует»

12:48
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу контракта пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец может быть свободным от контрактных обязательств после 2020 года.

— Льюис, безусловно, выдающийся гонщик, — цитирует GP Today Бинотто. — Знание того, что в 2021 году он может быть доступным, только радует. Но, честно говоря, еще рано принимать какие-то решения. Мы довольны теми гонщиками, которые у нас есть. В следующем сезоне будем понимать, что делать дальше.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что Хэмилтон уже проводил предварительные переговоры с руководством «Феррари».

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