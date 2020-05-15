Маттиа Бинотто: «Жду от Феттеля сильного выступления в этом году, несмотря на то, что он уходит из «Феррари»»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что уверен в успешном выступлении Себастьяна Феттеля в сезоне-2020, несмотря на то, что немец покинет итальянскую команду по окончании года.

— Себастьян выступал за нас 6 лет, теперь «Феррари» у него в сердце, — приводит Sky Italia слова Бинотто. — Мы с ним поговорили и поняли, что у него и команды разные краткосрочные и долгосрочные цели. Несмотря на то, что он уходит, у нас хорошие отношения. Ожидаю от него сильного выступления в этом году, потому что он — большой профессионал и ему далеко не все равно на результат. Мы должны помочь ему, предоставить максимально идеальную машину для того, чтобы он показал лучшее, на что способен. Думаю, он очень любит гонки и захочет продолжать выступления, но ему предстоит серьезно подумать о будущем.

В сезоне-2021 место Себастьяна Феттеля в «Феррари» займет пилот «Макларена» Карлос Сайнс.