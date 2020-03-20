Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Маттиа Бинотто: «Теперь Феттель знает, чего ждать от Леклера»

19:07
Теги:

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал слухи о будущем Себастьяна Феттеля. Контракт немецкого четырехкратного чемпиона мира истекает в конце нынешнего года, но стороны ведут переговоры о его продлении.

— Он в очень хорошей форме, — цитирует Crash Бинотто. — Думаю, он знает, что ему нужно сделать. Это ключевой момент в его карьере, потому что его действия будут важны для будущего контракта. Все в его руках. Поэтому он очень мотивирован, я думаю. Прошлый год был для него важным. Выступление Леклера застало его врасплох. Теперь он подготовлен, знает, чего ожидать.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир