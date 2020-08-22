Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что с трудом принял решение расстаться с пилотом команды, Себастьяном Феттелем. Немец покинет итальянскую команду после сезона-2020.

— Расставание с Феттелем — одно из самых тяжелых для меня решение за все время, что я руковожу «Феррари», — цитирует Bild Бинотто. — Дело даже не в профессиональных качествах Себастьяна. Он — хороший парень и нравится всей команде, так что мне было тяжело принять решение.

С сезона-2021 место Феттеля в «Феррари» займет Карлос Сайнс, в данный момент выступающий за «Макларен».