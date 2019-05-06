Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто считает, что разрыв в Кубке конструкторов не отражает реального соотношения сил. "Феррари" уступает "Мерседесу" 74 очка.

– Я думаю, что после четырех гонок без побед "Феррари" и четырех побед "Мерседеса" нет сомнений в том, что соперник силен, у него немного более сильная машина, чем у нас, – цитирует F1i Бинотто. – Но я думаю, что разрыв на самом деле не так велик. Очки и результаты не отражают истинного потенциала машины. Если посмотреть на разрывы по среднему времени круга, то они не так велики. Нам нужно работать над гоночным темпом.