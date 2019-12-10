Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что конкуренты старались оказать психологическое давление на итальянскую команду во второй половине сезона. По его словам, именно поэтому они распространяли слухи о том, что «Феррари» якобы использует нерегламентированные компоненты для повышения эффективности двигателя.

— Я не уверен, что авторы запроса на проверку «Феррари» на самом деле сомневались в нас, — цитирует Auto Motor und Sport Бинотто. — Вероятно, они использовали это обстоятельство, чтобы оказать на нас давление. Давление отвлекает. Это часть игры в «Формуле-1», чтобы сбить настрой соперника. Наш бизнес — это не только спортивные и технические состязания. Все, что вредит сопернику, оказывается полезным.

Конкуренты сделали неправильные выводы. Мы не меняли режим работы двигателей, когда в США появились эти слухи, и наши болиды стали терять былую скорость. Мы просто сменили настройки, чтобы быть быстрее в поворотах, но стали чуть медленнее на прямых. У нас не было преимущества в 50 лошадиных сил, о чем говорили соперники. Но был запас в 20 лошадиных сил, что делает нам честь. Это тоже хорошее преимущество, и я горжусь, что мы его добились. Я помню 2014 год, когда у «Мерседеса» отрыв был в 80 лошадиных сил. Мы приложили огромные усилия, чтобы наверстать упущенное.