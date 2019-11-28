Маттиа Бинотто: «Отношения между Леклером и Феттелем не такие, как кажутся»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отметил, что между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем хорошие отношения. Пилоты столкнулись друг с другом в борьбе в гонке «Гран-при Бразилии».

— Мы с ним обсудили это, они прекрасно понимают, что такой инцидент неприемлем, — цитирует F1i Бинотто. — Мы знаем, как двигаться дальше. Леклеру и Феттелю комфортно работать вместе. У них гармоничные отношения, хотя со стороны может показаться иначе. Можно подумать, что между ними конфликт, но это не так. Помню, после гонки в России мы вместе собирались в Японии, они смотрели фото на телефонах друг друга, общались, шутили. Им комфортно вместе.