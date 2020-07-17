Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, как изменения в технических директивах Международной автомобильной федерации (FIA) повлияли на эффективность мотора итальянской команды.

— Регламент очень сложный, есть моменты, которые требуют разъяснения, — цитирует Motorsport.com Бинотто. — С прошлого года вышло много технических директив, прояснявшие некоторые моменты. Думаю, в связи с этим нам пришлось адаптироваться. Не думаю, что дело только в «Феррари», судя по мощности двигателей в этом сезоне, другим поставщикам тоже пришлось подстраиваться, как и нам. Мы также потеряли часть мощности. Я надеюсь, что ситуация с правилами будет проясняться и дальше.