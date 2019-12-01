Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал ошибку команды в конце квалификации «Гран-при Абу-Даби». Шарль Леклер слишком поздно начал вторую быструю попытку в третьем сегменте и не успел показать время до окончания времени квалификации.

— Мы знали, что не будем особо конкурентоспособны в квалификации, — цитирует F1i Бинотто. — Потеряли много времени на последнем секторе и пытались сделать все, рискнуть, чтобы воспользоваться улучшением трассы. Мы понимали, что будет непросто, но это осознанное решение. Трафик оказался слишком плотным. Мы принимали этот риск, и наш шаг не сработал. Нам не хватает прижимной силы, поэтому почему-то не хватает и устойчивости задней части болида при торможении. Мы очень много времени теряем на поворотах. А в конце круга очень перегреваются шины.