Маттиа Бинотто: «Мы использовали Феттеля для защиты Леклера от «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему была использована командная тактика на «Гран-при Бельгии». Из боксов было приказано Себастьяну Феттелю пропустить вперед Шарля Леклера, который выиграл гонку.

— На последнем круге Хэмилтон преследовал Леклера и был очень быстр, — цитирует Sky Sports Бинотто. — Мы знали, что он может атаковать. Важно было сохранить отрыв. К счастью, гонка длилась 44 круга. Это очень важная победа для Шарля. Он хорошо выступил, боролся с первого круга до последнего.

Командная тактика? Мы с самого начала сезона говорили, что очки команды важнее всего. Нам пришлось использовать Феттеля для защиты от «Мерседеса». Потому что Хэмилтон был готов к прорыву. У нас не было выбора. Феттель был очень хорошим партнером для Шарля и помог ему. Это хорошо для командного духа. Уверен, что у Себа будут еще шансы.