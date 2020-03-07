Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что благодаря пилотам Шарлю Леклеру и Себастьяну Феттелю команда сможет опробовать новую тактику.

— Мне кажется Леклер уже доказал, что готов к борьбе, — приводит слова специалиста Motosport. — Я считаю, что он провел прошлый сезон фантастическим образом. И в конце года он выступал на одном уровне с Себастьяном, если мы говорим о результатах. Он доказал, что способен на многое.

Так что я считаю, что на старте сезона-2020 они будут на одном уровне. Хотя наши гонщики также знают, что главный приоритет — это интересы команды. Так что мы можем использовать командную тактику. Я считаю, что прошлый сезон получился полезным и для наших гонщиков, и для меня: я лучше их узнал, мы поняли, как должны себя вести, какими должны быть роли в команде.

Каковы наши приоритеты? Команда всегда на первом месте. Теперь наши гонщики лучше друг друга знают, у них хорошие отношения. Я очень доволен тем, как мы общаемся, как они помогают развивать машину, помогают команде, как они ведут диалог. Так что в целом мне нечего им говорить, потому что они сами прекрасно понимают, как должны действовать, если мы хотим побеждать на трассе.