Маттиа Бинотто: «Буду очень рад, если Феттель перейдет в «Мерседес»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о будущем карьеры пилота Себастьяна Феттеля, который покинет итальянскую команду после 2020 года.

— Решение о расставании с Себастьяном было непростым, — приводит Marca слова Бинотто. — Мы в «Феррари» любим его как пилота и человека, он — часть нашей команды. Если Себ не найдет себе место в какой-либо команде, это будет серьезной потерей. Ходят слухи, что он может перейти в «Мерседес». Если это случится, я буду за него очень рад. Феттель — отличный человек и профессионал. Уверен, что он хочет завершить свой путь в «Феррари», выложившись ради команды на все сто процентов. Уверен, у нас не возникнет сложностей.