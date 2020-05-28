Масса считает, что Феттель может завершить карьеру

Экс-пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился мнением о ситуации Себастьяна Феттеля. Ранее стало известно, что этот сезон станет последним для него в составе «Феррари».

— Себастьян всегда сосредоточен на том, чего хочет, — приводит слова Массы Motorssport со ссылкой на подкаст Sky Sports. — И меня не удивит, если он решит завершить карьеру. В его ситуации для продолжения карьеры нужна команда, которая сможет уверить его, что ему надо остаться.

Я не был удивлен. Очень уважаю Себастьяна как пилота. Он многого достиг, выиграл много титулов и одержал много побед, в том числе и с «Феррари». Он много побеждал со Скудерией и боролся за титулы. И у него никогда не было чемпионской машины. Она была близка к этому, но никогда не была самой быстрой.

Его уход не удивителен. Чтобы оставаться в команде, надо быть на 100% уверенным, что и ты, и команда этого хотите. А в «Феррари» решили пойти другим путем.