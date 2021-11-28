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Масса считает, что Ферстаппен избавился от ошибок и готов стать чемпионом «Формулы-1»

10:25
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Бывший гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса высказался о шансах пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена на чемпионство по итогам сезона-2021.

«В первые два-три сезона Ферстаппен был немного нестабилен. Он был очень быстрым, но в то же время допускал глупые ошибки, например, на торможениях, делал глупые вещи, которые показывали, что он еще не созрел.

Возможно, во второй половине сезона-2018, в его последний год вместе с Риккьярдо это немного изменилось. Он стал меньше ошибаться и больше уважать правила. Считаю, что Макс сильно вырос и сегодня является зрелым, быстрым гонщиком, который прекрасно выполняет свою работу без ошибок, а это значит, что он готов победить в борьбе за титул», — приводит Motorsportweek слова Массы.

За 2 этапа до конца сезона-2021 Ферстаппен лидирует в личном зачете «Формулы-1» с отрывом в 8 очков от идущего на второй строчке Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/11/27/massa-verstappen-now-ready-to-win-after-stupid-mistakes/

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Иван Торопцев все материалы автора
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