Масса намерен отсудить у ФИА и «Формулы-1» 82 миллиона долларов

Бывший гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса заявил, что будет добиваться удовлетворения судебного иска о компенсации на сумму 82 миллиона долларов в связи с проигрышем Льюису Хэмилтону в чемпионате сезона-2008, сообщает Times.

Ответчиками выступят ФИА, руководство «Формулы-1» и бывший исполнительный директор чемпионата Берни Экклстоун. Ожидается, что иск 44-летнего бразильца начнут рассматривать в Лондоне в октябре 2025 года.

На «Гран-при Сингапура» (15-й из 18 этапов чемпионата 2008 года) победу одержал испанец Фернандо Алонсо за счет намеренной аварии его напарника Нельсиньо Пике, которого заставили на определенном круге врезаться в стену руководители «Рено» Флавио Бриаторе и Пэт Симмондс.

Подстроенная авария привела к появлению машины безопасности, а в итоге к победе Алонсо. Британец Льюис Хэмилтон финишировал третьим и заработал шесть очков, а лидировавший Масса откатился по итогам «Гран-при Сингапура» на 13-е место.

По существовавшим тогда правилам руководство ФИА должно было отменить результаты гонки в Сингапуре, а Масса стал бы чемпионом с преимуществом в пять очков. В итоге победу одержал Хэмилтон, а Масса занял второе место.