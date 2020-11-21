Масса: «Надеюсь, Михаэль Шумахер увидит сына в «Формуле-1»

Бывший партнер Михаэля Шумахера по «Феррари» Фелипе Масса оценил шансы Мика Шумахера пробиться в «Формуле-1». Сейчас сын легендарного гонщика выступает в «Формуле-2».

«Мик в этом сезоне проделал очень важную работу, — цитирует Массу Autosport. — Он начал не лучшим образом, не показывал таких результатов, на которые рассчитывал. Но с какого-то момента он стал побеждать и выступать просто отлично. Думаю, он победно завершит сезон в «Формуле-2» и перейдет в «Хаас».

Невероятно, что в «Формуле-1» будет еще один Шумахер, эта фамилия войдет в историю. Надеюсь, Михаэль сможет увидеть сына в «Формуле-1». Для отца это мечта, чтобы сын пробился в «Формулу-1», и я надеюсь, что Михаэль поправится и почувствует, каково это».