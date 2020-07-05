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Машина Квята получила повреждения в столкновении с Оконом

5 июля 2020, 21:00
Машина Даниила Квята. Фото scuderiaalphatauri.com.
Машина Даниила Квята. Фото scuderiaalphatauri.com.
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На 67-м круге «Гран-при Австрии» пилот «Альфа Таури» Даниил Квят попытался обойти Эстебана Окона на «Рено» в борьбе за восьмую позицию по внешнему радиусу в шестом повороте — но маневр не удался. Француз выдавил россиянина на бордюр, что в итоге привело к небольшой поломке антикрыла на машине Квята, а также к повреждению подвески, сообщает Autosport.

— Даниил мог набрать сегодня очки, но в результате контакта с Оконом сломалась подвеска, и гонка была испорчена. Мы проведем расследование, — заявил руководитель «Альфа Таури» Франц Тост.

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