Мартин Брандл: "Квяту навредила его репутация"

Экс-пилот "Формулы-1", эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл считает, что наказание пилота "Торо Россо" Даниила Квята за столкновение с гонщиками "Макларена" на "Гран-при Китая" было чрезмерным.

- Квяту навредила его репутация, – цитирует Брандла Autosport. – Он совсем немного потерял контроль над машиной и выбил обоих пилотов "Макларена". Но штраф в виде проезда по пит-лейну был чересчур суровым. Все ведь произошло на первом круге, были смягчающие обстоятельства. Я считаю, что дополнительных пяти-десяти секунд на пит-стопе было бы вполне достаточно. Потеря 21 секунды из-за штрафного проезда по пит-лейну отбросила его очень далеко назад. Большой вопрос в том, должен ли зависеть размер штрафа от последствий инцидента. Тройное столкновение в Шанхае было стечением обстоятельств. И мы не раз в последнее время видели, как в более серьезных эпизодах гонщикам оставляли право выяснять произошедшее между собой. Я много раз говорил, что правила и решения стюардов должны быть одинаковыми для всех.

Напомним, что Квят сошел с дистанции, а выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

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