Мартин Брандл: "Хэмилтон может побить рекорды Шумахера"

Бывший пилот "Формулы-1" Мартин Брандл считает, что гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон может обойти Михаэля Шумахера по числу побед в "Королевских гонках". Сейчас у него их 75 – на 16 меньше, чем у немца. Также у британца пять чемпионств против семи у Шумахера.

– Если "Мерседес" продолжит доминировать, шансы Льюиса на шестой и седьмой титул вполне реальны, – цитирует F1i Брандла. – Если он будет участвовать в гонках и после 2020 года, то мог бы преодолеть планку в 100 побед. Побить такие рекорды, которые казались незыблемыми, было бы фантастикой. Мы помним, как Льюис был скептически настроен, когда Феттель взял четыре титула подряд в "Ред Булле". Но сейчас у него самого лучшая машина в чемпионате.