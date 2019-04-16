Мартин Брандл: "Феррари" унизительно поступила с Леклером"

Бывший пилот "Формулы-1" Мартин Брандл раскритиковал "Феррари", которая применила командную тактику в гонке "Гран-при Китая". Итальянская команда пожертвовала позициями Шарля Леклера ради Себастьяна Феттеля.

– После провала в надежности, который случился с машиной Леклера в Бахрейне, было унизительно так с ним поступать в следующей гонке, – цитирует Sky Sports Брандла. – Причем Феттель не смог ничего из этого извлечь, что еще больше расстраивает. "Феррари" слишком откровенно на это пошла. Боюсь, что она идет по неверному пути, отдавая предпочтение Феттелю, потому что Леклер уже доказал, что он быстрее, несмотря на молодость.