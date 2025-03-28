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28 марта, 14:53

Марко — о замене Лоусона на Цуноду: «Мы знаем, что Ферстаппен недоволен»

Сергей Ярошенко
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко объяснил замену Лиама Лоусона на Юки Цуноду.

«Лиаму постоянно не везло. Он потерял уверенность в себе. Нам было непросто принять это решение. Лиам стал похож на поверженного боксера. И при этом мы не выкидываем его из «Формулы-1». Он остается в системе «Ред Булл», а у «Рейсинг Буллз» хорошая машина. В любой другой команде гонщик бы в такой ситуации вообще потерял место в «Формуле-1». Реакция Макса? Мы знаем, что он недоволен. Но нам нужно, чтобы за самые высокие места боролись две машины «Ред Булл». Это важно не только для Кубка конструкторов, но и для борьбы самого Макса за титул. Потому что с двумя машинами в группе лидеров в гонках открывается больше стратегических возможностей. И теперь мы сможем использовать опыт и хорошую форму Юки Цуноды», — сказал Марко.

Лиам Лоусон и&nbsp;Юки Цунода.Две гонки — и до свидания. «Ред Булл» заменил Лоусона на Цуноду на старте сезона

На данный момент в личном зачете «Формулы-1» Цунода занимает 13-ю позицию с 3 очками, тогда как Лоусон находится на 17-м месте, не заработав ни одного очка.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Юки Цунода
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