Марко заявил, что спад результатов команды «Ред Булл» в середине сезона-2024 связан с уходом Ньюи

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что спад результатов австрийской команды, который произошел в середине прошлого сезона, связан с уходом из коллектива британского инженера Эдриана Ньюи.

«Мы хорошо начали и были на лидирующих позициях, но после ухода Эдриана Ньюи нашим инженерам стало сложнее добиваться от болида максимальной эффективности. Однако к концу сезона ситуация улучшилась. Суть в том, что с этапа в Майами команда, которая рассчитывала на победу, оказалась четвертой по скорости. И теперь в борьбу за высокие места включились «Макларен», «Феррари» и «Мерседес», — рассказал Марко порталу GPblog.

По итогам минувшего сезона победителем чемпионата мира «Формулы-1» в личном зачете стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Кубок конструкторов впервые с 1998 года завоевал «Макларен». Второе место заняла команда «Феррари», уступив «Макларен» 14 очков. На третьей строчке расположился «Ред Булл» (589), на четвертой — «Мерседес» (468).