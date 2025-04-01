Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

1 апреля, 09:43

Марко: «Ближайшие гонки станут серьезным испытанием для «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команде предстоит непростой отрезок сезона — три следующих этапа в Японии, Бахрейне и Саудовской Аравии могут оказаться крайне сложными.

Несмотря на активную работу над настройкой болида RB21, для улучшения управляемости и стабильности машины потребуется время. Марко подчеркнул, что мгновенных изменений ждать не стоит, учитывая сложность конструкции автомобиля.

«Мы не можем кардинально изменить поведение машины за считаные дни — RB21 слишком технологически продвинутый болид для таких быстрых решений. Однако последнее обсуждение с Максом Ферстаппеном и инженерами прошло продуктивно.

У нас нет сомнений в потенциале команды, но, если смотреть на вещи объективно, предстоящие три гонки будут для нас настоящим испытанием», — цитирует Марко Motorsportweek.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: motorsportweek
Формула-1
Ред Булл
Хельмут Марко
Читайте также
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вильнев — о дисквалификации «Феррари»: «Ситуация выглядит подозрительно»

Цунода: «Япония — это уже не мой дом»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости