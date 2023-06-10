Марко заявил, что место Переса в «Ред Булл» никогда не было в опасности

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на слухи о том, что место Серхио Переса в команде из Милтон-Кинса находится под угрозой на фоне череды неудачных выступлений.

«Все это ерунда. Место Серхио никогда не было в опасности и не будет. Это важный фактор в достижении целей, которые мы поставили на этот год. Мы хотим финишировать с дублем в чемпионате водителей и как можно быстрее завоевать Кубок конструкторов. После довольно слабых выступлений в Майами и Монако я просто напомнил Серхио, что он должен сосредоточиться на своей работе. В тех гонках он не воспользовался возможностями. В лице Макса у него есть соперник, которого очень сложно обыграть, — не только ему, но и всем гонщикам на стартовой решетке на данный момент. Поэтому Чеко должен сосредоточиться на себе и не пытаться отчаянно победить Макса. Он должен быть рядом, когда у Макса дела идут не лучшим образом. Хорошая гонка Серхио после неудачной квалификации в Барселоне стала первым шагом в правильном направлении», — приводит слова Марко F1-Insider.

После семи этапов 33-летний мексиканец занимает вторую строчку в Личном зачете, набрав 117 очков. Лидирует его напарник по команде нидерландец Макс Ферстаппен (170 очков). Замыкает тройку Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (99 очков).