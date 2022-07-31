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Сегодня, 08:24

Марко: «Перес слишком сильно позади Ферстаппена»

Марко высказался о результатах Переса на «Гран-при Венгрии»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результаты квалификации «Гран-при Венгрии».

Макс Ферстаппен занял 10-ю строчку из-за проблем с двигателем. А Серхио Перес показал 11-е время.

«В данный момент Перес слишком сильно позади Ферстаппена. Ему было очень трудно во всех прошедших сессиях, так что нужно сесть и все обсудить.

Летний перерыв в чемпионате еще не начался, а Серхио, судя по всему, уже в отпускном настроении. Нам нужно будет все обсудить. И Серхио нужно брать за основу настройки Ферстаппена и придерживаться общего курса, начиная с первой же практики.

Потому что, если в первой практике ты оказываешься в секунде позади напарника, тебе очень трудно отыграть такое отставание в дальнейшем. Мы видели такое на некоторых прошлогодних «Гран-при», так что теперь нам нужно сделать так, чтобы это прекратилось», — приводит слова Марко racingnews365.

Гонка в рамках «Гран-при Венгрии» состоится завтра, 31 июля. Начало — в 16.00 (мск).

Источник: https://racingnews365.nl/red-bull-kritiek-op-perez-neemt-toe-hij-zit-blijkbaar-al-in-die-modus
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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