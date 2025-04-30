Марко видит Феттеля своим преемником в «Ред Булл»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что рассматривает экс-пилота Себастьяна Феттеля в качестве своего потенциального преемника.

«Себастьян Феттель — идеальная кандидатура. Рано или поздно мне придется сократить нагрузку — возраст и частые перелеты дают о себе знать. У Себастьяна есть все качества: он прекрасно разбирается в автоспорте, знает наши принципы и, несмотря на другие увлечения: ферму в Австрии и охоту, сможет успешно справляться с этой ролью», — заявил Марко в интервью Sky Sport Germany.

Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год, став в этот период четырехкратным чемпионом мира.