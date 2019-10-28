Марко вернул Квята в число претендентов на место в «Ред Булле»

Гоночный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что Даниил Квят все-таки сохраняет шансы попасть в состав основной команды в следующем году. Он подчеркнул, что его слова о россиянине были неправильно поняты.

В ходе «Гран-при Сингапура» в интервью Sky Sports Марко сказал, что внутреннее решение по Квяту уже принято, а кандидатами на место напарника Макса Ферстаппена в составе «Ред Булла» являются лишь Пьер Гасли и Алекс Албон. Из слов Марко можно было сделать вывод, что россиянин в 2020 году точно останется в «Торо Россо».

— С моей стороны было ошибкой так говорить, — приводит Motorsport слова Марко. — Я почему-то думал, что Мексика в календаре идет после США. Но их поменяли местами (по сравнению с сезоном-2018). Мы уже подтвердили, что все три пилота (Албон, Гасли и Квят) останутся в наших командах. С Максом ситуация предельно ясна и так. Теперь нам некуда торопиться, чтобы определить кто в какой команде будет выступать.

Я имел ввиду, что о качествах Квята мы уже все знаем. В чем мы не были уверены — это в способностях Албон. Именно это я подразумевал.

— Являются ли в таком случае все трое — Албон, Квят и Гасли — кандидатами на место в «Ред Булле» в 2020 году?

— Да, все они. Хюлькенберг? Нет, мы рассматриваем только троих наших пилотов. Мы всегда об этом говорили. У всех этих гонщиков есть контракты с «Ред Булл», в которых прописано, что мы сами вольны решать, кто из них где будет выступать.