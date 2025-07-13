Марко сыграл важную роль в увольнении Хорнера

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оказал значительное влияние на увольнение Кристиана Хорнера, бывшего руководителя команды, сообщает Bild.

Источник сообщает, что Марко участвовал в совещании с совладельцами концерна Чалермом Ювидьей и Марком Матешицем, где обсуждалось увольнение Хорнера. После одобрения советом директоров Минцлафф и Марко отправились в Лондон для официального оформления решения на следующий день.

Согласно информации источника, Хорнера ранее принудили отказаться от одной из своих обязанностей — ответственности за маркетинг в команде «Рейсинг Буллз». Несмотря на требования руководства уйти в отставку, Хорнер пытался сохранить эту должность. В итоге Ювидье пришлось лично вмешаться в ситуацию.

Это привело к ухудшению отношений между Хорнером и Ювидьей. Чалерм не пришел на традиционное мероприятие во время «Гран-при Великобритании» — стрельбу по тарелочкам, организованную Хорнером. Также на мероприятие не явился и четырехкратный чемпион мира, действующий пилот команды Макс Ферстаппен, сославшись на проблемы с желудком.