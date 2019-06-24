Марко сообщил, что "Ред Булл" не будет менять Гасли на Квята в этом сезоне

Французский пилот "Ред Булла" Пьер Гасли​ продолжит выступления в команде как минимум до конца сезона. Ранее сообщалось, что Гасли может заменить российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят​, но спортивный консультант команды Хельмут Марко опроверг эту информацию.

– Это ложные слухи. На прошлой неделе говорили, что Гасли заменит Нико Хюлькенберг, теперь появились слухи про Квята.

Ничего такого не будет. Мы закончим сезон с Гасли. Ему нужно беспокоится не по поводу своего будущего, а по поводу своей скорости.

В текущем сезоне Пьер Гасли занимает 6-е место в личном зачете, имея в своем активе 37 очков. На счету Даниила Квята 10 баллов и 14-я строчка.