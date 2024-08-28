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Сегодня, 18:19

Марко считает, что только Норрис и Хэмилтон могли бы бросить вызов Ферстаппену за рулем «Ред Булл»

Алина Савинова
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос о том, кто из нынешних гонщиков мог бы обойти Макса Ферстаппена за рулем болида «быков».

По мнению специалиста, напарник 26-летнего нидерландца должен обладать большой уверенностью в себе.

«Я искренне надеюсь, что не так много пилотов способны на это. Может быть, Хэмилтон или Ландо могли бы приблизиться к нему. Но только приблизиться. Пилот, находящийся в одной команде с Максом, должен обладать большой уверенностью в себе. Он должен признать, что сейчас едет с самым быстрым гонщиком в «Формуле-1». Победить его очень, очень сложно», — заявил Марко.

Ферстаппен на данный момент лидирует в личном зачете пилотов, набрав 295 очков. У Ландо Норриса из «Макларен» 225 очков и вторая позиция. Выступающий за «Мерседес» Льюис Хэмилтон располагается на шестой строчке (154).

Источник: www.f1oversteer.com
Формула-1
Ред Булл
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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