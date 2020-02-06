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Марко считает, что «Мерседес» может заинтересоваться Феттелем

11:53
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Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко считает, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель оказался в непростом положении. Немец выиграл все четыре титула чемпиона мира в классе «Формула-1» именно в «Ред Булле», с 2015 года выступает за итальянскую команду.

— Феттель попал в трансферную ловушку. «Феррарри"сделала ставку на Леклера, мы — на Ферстаппена, — цитирует Марко Autosport cо ссылкой на F1-Insinder. — Но Себастьян может успешно выступить в предстоящем сезоне. Я уверен, что новая машина подойдет его стилю пилотирования. И если он опередит Леклера, то «Феррари» может снова переключиться на него. Тогда им также может заинтересоваться «Мерседес», да и немецкий паспорт поможет.

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