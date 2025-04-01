Марко рассказал, что Ферстаппен защищал Лоусона

Советник команды Хельмут Марко раскрыл детали обсуждения будущего Лиама Лоусона в «Ред Булл».

«Идея дать Лоусону больше времени была разумной. Но мы объяснили Максу Ферстаппену, что для борьбы за чемпионство нам нужно, чтобы оба гонщика стабильно попадали в топ-10. Макс настаивал, что машина сложна в управлении и что Лиам сможет прогрессировать, если ее улучшить. Тем не менее решение было единогласным.

Цунода — быстрый пилот, хоть и не всегда стабильный. Изначально мы видели больше потенциала в Лоусоне, но Юки серьезно изменил подход: сменил менеджеров, перестроил работу. В текущих условиях он оказался оптимальным выбором», — цитирует Марко Racingnews365.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.