Марко прокомментировал шансы Феттеля занять его пост в «Ред Булл»

Хельмут Марко, советник «Ред Булл» по автоспорту, высказался по поводу своих слов о Себастьяне Феттеле. Ранее он упоминал, что видит в четырехкратном чемпионе «Формулы-1» потенциального кандидата на пост своего преемника в команде.

«Когда-то я думал о Себастьяне Феттеле как о своем возможном преемнике, но пока ничего не определено. Мы еще далеки от этого. Неясно, захотят ли меня отправить на пенсию в конце года. Я пока не планирую уходить: кто много отдыхает, тот начинает терять форму», — приводит слова Марко oe24.at.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.