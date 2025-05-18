Марко прокомментировал победу Ферстаппена на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о выступлении четырехкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Апдейты наконец раскрыли свой полный потенциал. По ключевому параметру — износу резины — мы если не превзошли «Макларен», то как минимум сравнялись с ними. Макс продемонстрировал эталонные круги, построив 18-секундный отрыв. Были моменты напряжения, но Ферстаппен блестяще перезапустил гонку и снова ушел в отрыв — это было впечатляюще», — сказал Хельмут Марко в эфире Sky Germany.

Второе и третье место заняли пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.