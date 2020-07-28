Марко призвал руководство «Формулы-1» замедлить «Мерседес»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко недоволен доминированием «Мерседеса». Он считает, что прежнее руководство «Формулы-1» повлияло бы на этот факт.

— Почему «Мерседес» так открыто демонстрирует свое превосходство? — приводит слова Марко Autosport со ссылкой на Auto Motor und Sport. — В наши лучшие годы мы не старались в каждой гонке так дерзко отрываться от остальных. Мосли и Берни сразу же бы нас замедлили, что и так частенько происходило.

После всех проверок можно сказать, что причина в аэродинамике. Что-то не так с набегающим потоком воздуха. Можно, конечно, менять угол деталей, но есть и другие причины разрыва воздушного потока.

Сейчас мы знаем, что у нас работает, а что нет. И продолжим отталкиваться от этой базы. Мы стараемся как можно быстрее исправлять ошибки. Поэтом не все новые детали сразу ставим на болид. Мы пробуем их по очереди, чтобы вычислять ошибки".