26 июня, 11:15

Марко: «Ред Булл» сложно конкурировать с «Макларен» с одним сильным пилотом»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признал, что команде тяжело бороться с «Макларен», поскольку основную нагрузку несет только Макс Ферстаппен. По его словам, все напарники голландца с 2016 года не смогли показать достойного уровня.

«Чтобы противостоять «Макларен», мы должны действовать безупречно. Но это сложно, ведь по сути у нас только один пилот. Неважно, кого мы берем — с 2016 года, когда Макс начал выступать за команду, все его партнеры не выдерживали конкуренции, терпели неудачи или просто не могли сравниться с ним.

Давайте сначала завершим сезон. После летнего перерыва у нас будет время для анализа. Кроме того, у нас есть контракты с Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой, которые мы можем продлить на долгий срок», — цитирует Марко Kleine Zeitung.

