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29 марта, 11:51

Марко: «Ферстаппен недоволен, но это нужно команде»

Камила Абдурахманова
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признал, что пилот Макс Ферстаппен недоволен решением вернуть Юки Цуноду вместо Лиама Лоусона, но объяснил, почему этот шаг важен для борьбы за титулы.

«Макс недоволен, но нам нужны две быстрые машины. Команде важно иметь оба болида в топе не только для Кубка конструкторов, но и для поддержки Ферстаппена в борьбе за пятый чемпионский титул.
Опыт Цуноды позволит «Ред Булл» гибче использовать стратегии в гонках. Цунода — правильный выбор сейчас», — приводит слова Марко De Telegraaf.

Ранее команда объявила, что новым напарником Ферстаппена начиная с «Гран-при Японии» станет Цунода. Лоусон, в свою очередь, отправится в «Рейсинг Буллз».

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
Юки Цунода
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