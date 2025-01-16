Марко посоветовал Пересу вернуться в «Формулу-1»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко считает, что гонщик Серхио Перес еще может вернуться в «Формулу-1».

«Я думаю, что он все еще стремится в «Формулу-1», хотя все места на следующий год уже заняты. Однако, если он пропустит год, то, как опытный гонщик, всегда сможет воспользоваться новыми возможностями.

Он выиграл пять гонок с нами и занял второе место на чемпионате мира, но у него ничего не вышло. В конце концов он понял, что не сможет вернуться, и что лучшим вариантом будет расстаться», — приводит слова Марко Planetf1.

Перес выступал в «Ред Булл» с 2021 года. На его счету за это время 6 побед и 39 подиумов. По итогам сезона-2024 он занял восьмое место в личном зачете — 152 очка.