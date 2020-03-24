Марко посоветовал Ферстаппену заразиться коронавирусом прямо сейчас

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко рассказал, что лидер команды Макс Ферстаппен опасается пандемии коронавируса. Из-за болезни старт сезона был перенесен на лето.

— Макс звонил мне и сказал, что боится заразиться, — цитирует Марко Kronen Zeitung. — Но лучше ему заразиться сейчас. В 22 года не окажется в группе риска. У него появится иммунитет.

Я работаю в офисе с 7 утра до 12 дня, а потом отправляюсь в лес рубить дрова. С медициной у нас все отлично. Главное стараться на пораниться бензопилой. Я не заразился в аэропорту в Дубае, где уйма людей, которые кашляют друг на друга, после такого со мной точно все будет в порядке. Даже с учетом того, что нахожусь в группе риска.