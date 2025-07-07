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Марко: «Макларен» сильнее, это очевидно»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о результатах команды на «Гран-при Великобритании».

«Мы готовились к сухой гонке, но даже в конце, когда трасса просохла, «Макларен» оказался быстрее.

Поул-позиция стала заслугой Ферстаппена и рискованных настроек. Однако, как все видели, в гонке это не сработало. Наши настройки были далеки от идеала.

Признать стоит одно: «Макларен» сейчас сильнее. В этом сезоне догнать его крайне сложно», — цитирует Марко GPblog.

Победу на «Гран-при Великобритании» одержал Ландо Норрис из «Макларен», а Макс Ферстаппен занял пятое место.

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Формула-1
Макларен
Ред Булл
Хельмут Марко
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