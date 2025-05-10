Марко о Цуноде: «Правильный выбор»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на критику в адрес Юки Цуноды, который за четыре этапа набрал лишь 6 очков против 62 у Макса Ферстаппена.

«Несмотря на разрыв в очках, японец показывает более высокий темп, чем его предшественник Лиам Лоусон. Уже во второй гонке за «Ред Булл» Цунода смог финишировать в топ-10, это доказательство верного выбора. Когда у нас в последний раз две машины заканчивали гонку в очках? Я даже не помню». Если бы мы ждали чуда, то оставили бы Лоусона. Но Юки подтверждает, что решение было верным», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.