Марко: «Хонда» не влияла на решение оставить Цуноду в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг слухи о том, что замена Лиама Лоусона на Юки Цуноду перед «Гран-при Японии» связана с финансовым влиянием компании «Хонда».

«Замена Лоусона на Цуноду перед гонкой в Японии — это случайность. «Хонда» довольна решением, но это не было определяющим фактором. Участие «Хонды» в нашей команде все равно завершается в конце года.

Финансовые вложения от «Хонды» не играли важной роли в принятии решения. Юки Цуноде не о чем переживать. Не стоит забывать, что Лиам Лоусон дважды занимал двадцатое место, а это серьезный результат», — цитирует Марко издание Motorsport.

Ранее СМИ предполагали, что «Ред Булл» мог пойти на уступки «Хонде», оставив Цуноду в составе перед домашним этапом. Однако Марко настаивает, что выбор основан на спортивных критериях, а не коммерческих.