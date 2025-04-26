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Сегодня, 08:56

Марко оценил шансы Ферстаппена повторить успех Саудовской Аравии в Майами

Камила Абдурахманова
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Хельмут Марко, советник команды «Ред Булл», высказался о перспективах пилота Макса Ферстаппена на предстоящем «Гран-при Майами».

«Майами — это совсем другая трасса, плюс ожидается более жаркая погода. Теоретически эти условия не в нашу пользу. В Джидде мы проигрывали «Макларену» восемь десятых в третьей практике, а с потеплением ситуация усложнилась. Тогда многие, включая нас, думали, что «Макларен» будет доминировать, но этого не случилось.

Сейчас прогнозируется, что в Майами климатические факторы снова сыграют на руку «Макларену». Наша цель — увеличить рабочий диапазон машины и исправить слабые места к началу европейского этапа. Это позволит улучшить базовую скорость болида», — отметил Марко в колонке для Speedweek.

В Саудовской Аравии голландец взял поул, но финишировал вторым.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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