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Сегодня, 20:09

Марко обозначил задачи «Ред Булл» на данный момент

Камила Абдурахманова
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскрыл ближайшие приоритеты команды.

«Сейчас наша главная задача — расширить рабочее окно машины. Также важно исправить отдельные недостатки болида перед европейскими этапами, чтобы повысить его базовую скорость», — отметил Марко в своей колонке для Speedweek.

На текущий момент «Ред Булл» находится на третьем месте в Кубке конструкторов с 89 очками. Лидирует британский «Макларен» с 188 баллами.

Формула-1
Ред Булл
Хельмут Марко
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