Марко обозначил задачи «Ред Булл» на данный момент

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскрыл ближайшие приоритеты команды.

«Сейчас наша главная задача — расширить рабочее окно машины. Также важно исправить отдельные недостатки болида перед европейскими этапами, чтобы повысить его базовую скорость», — отметил Марко в своей колонке для Speedweek.

На текущий момент «Ред Булл» находится на третьем месте в Кубке конструкторов с 89 очками. Лидирует британский «Макларен» с 188 баллами.