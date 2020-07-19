Марко не надеется на подиум «Ред Булла» на «Гран-при Венгрии»

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко оценил шансы австрийской команды на «Гран-при Венгрии». В квалификации Макс Ферстаппен показал седьмой результат, Александр Албон не попал в третий сегмент.

— За ночь мы проделали огромную работу и внесли гигантское количество изменений, но все равно остались какие-то аэродинамические тонкости, которые нам не даются, — приводит слова Марко Autosport со ссылкой на Sky Sport. — Из-за этого гонщики не смогли показать конкурентоспособных времен. Мы теряем по полсекунды во втором и третьем секторах, а до «Мерседеса» настоящая пропасть — 1,4 секунды.

Судя по всему, с шасси есть какие-то фундаментальные проблемы. Их необходимо решить за то короткое время, которое остается до гонки в Сильверстоуне. А здесь мы можем и не мечтать о победе или даже подиуме. Впрочем, прогноз обещает дождь. В дождь всегда есть шанс выступить сильнее ожиданий.