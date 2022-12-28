Марко не исключил, что Феттель вернется в «Ред Булл» на руководящую должность

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель может вернуться в австрийский коллектив в качестве одного из руководителей.

«Не исключено, что он вернется на должность в высшем руководстве команды. У нас был разговор. Думаю, если бы он мог получил пост, ему бы это пришлось по душе. Я это понял во время беседы», — приводит слова Марко Sky Sport Germany.

35-летний немец объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2022. Феттель дебютировал в «Формуле-1» в 2007 году на «Гран-при США», заменив поляка Роберту Кубицу, который попал в аварию на «Гран-при Канады». Начиная с этапа в Венгрии он выступал за «Торо Россо». В составе «Ред Булл» немец стал четырехкратным чемпионом мира. Он также выступал за «Феррари» и «Астон Мартин».

Всего на его счету 299 «Гран-при», 53 победы, 57 поул-позиций и 122 подиума.