3 мая, 10:13

Марко назвал причину потери поула «Ред Буллом» на «Гран-при Майами»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результаты спринт-квалификации на «Гран-при Майами», где Макс Ферстаппен остался лишь четвертым, а Юки Цунода занял 18-е место.

«Там всего один серьезный поворот, а значит, основные потери пришлись на прямые. Это ключевой момент.

Свежий двигатель обычно дает небольшой прирост мощности. Судя по всему, в этот раз это сработало в пользу «Мерседеса», — приводит слова Марко GPblog.

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.

