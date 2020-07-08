Марк Уэббер: «Отношениям Феттеля и «Феррари» конец. Лучше бы его история с «Феррари» кончилась уже сейчас»

Бывший партнер Себастьяна Феттеля по «Ред Буллу» Марк Уэббер поделился мнением о положении немца в нынешней команде, «Феррари». Феттель покинет итальянский коллектив по окончании 2020 года.

— Взаимоотношениям Себастьяна с «Феррари» конец, — цитирует PlanetF1 Уэббера. — Никакой химии, брак распался. Феттель все еще выступает за «Феррари», но он делает это для себя. Лучше бы его история с «Феррари» закончилась сейчас. Чем быстрее все это кончится, тем лучше будет для Себастьяна. При этом я не думаю, что его карьера завершена. Я все еще думаю, что он получит свой шанс в 2022 году, а может и в 2021 в «Ред Булле», кто знает? Ему нужно перезарядиться, перезапустить себя и убрать «Феррари» из своей головы.