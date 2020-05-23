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Марк Уэббер: «Не думаю, что у Феттеля возникнут проблемы с Хэмилтоном в случае перехода в «Мерседес»»

10:18

Бывший пилот и партнер Себастьяна Феттеля по «Ред Буллу» Марк Уэббер заявил, что немец сработается с Льюисом Хэмилтоном, если перейдет в «Мерседес».

— Не думаю, что между Льюисом и Себастьяном возникнут проблемы, — приводит RacingNews365 слова Уэббера. — Они очень уважают друг друга. Их объединение было бы прекрасным сценарием и для «Мерседеса», и для «Формулы-1». Впрочем, Валттери Боттасу будет непросто смириться с потерей места в команде. Хотя, даже если что-то пойдет не так, Тото Вольфф справится, у него есть опыт, а управленческий талант не подлежит сомнению.

Себастьян Феттель покинет «Феррари» после 2020 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что немец намерен либо подписать контракт с «Мерседесом», либо покинуть «Формулу-1».

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