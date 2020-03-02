Марк Уэббер: «Хэмилтон и «Мерседес» всех уничтожат»

Бывший гонщик «Формулы-1» Марк Уэббер уверен, что в 2020 году «Мерседес» и Льюис Хэмилтон снова станут чемпионами. По его словам, нет сейчас соперников, которые могут составить им конкуренцию.

— Думаю, что «Мерседес» будет слишком хорош для остальных, — цитирует Sydney Morning Herald Уэббера. — Мне бы очень хотелось, чтобы «Феррари» поборолась. В прошлом году она была очень хороша в квалификации, но за квалификацию очков не дают. Нужно собрать все в гонке. И вот в этом аспекте «Мерседес» и Хэмилтон с их стратегией медленно всех уничтожают. Хэмилтон — один из величайших спортсменов. Он головная боль для всех. Я не знаю, кому было бы комфортно бороться с ним. Он голоден и цепок до сих пор.